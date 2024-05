Optimismus über US-Zinssenkungen lässt Gold auf die beste Woche seit April hoffen

Der Goldpreis stieg am Freitag um 1% und bereitet sich damit laut Reuters auf die beste Woche seit Anfang April vor, nachdem US-Konjunkturdaten die Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank verstärkt hatten.Die Daten vom Donnerstag zeigen, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker gestiegen ist als erwartet. "Gold hat in dieser Woche aufgrund einiger schwächerer US-Makrodaten wieder an Fahrt gewonnen. Die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe fielen schlechter aus als erwartet, was auf die schwächeren NFP-Zahlen (nichtlandwirtschaftliche Erwerbstätigenzahlen) vom vergangenen Freitag folgte und darauf hindeutet, dass sich der Arbeitsmarkt allmählich entspannt", erklärte Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade.Händler gehen davon aus, dass die Fed im September mit der Lockerung der Geldpolitik beginnen wird. Niedrigere Zinsen senken die Opportunitätskosten des Goldbesitzes. Die Inflationsberichte haben das Potenzial, das Timing für den erwarteten Zeitplan der Zinssenkungen zu verschieben, meinte Waterer und fügte hinzu, dass Gold von einem Rückgang der Inflation profitieren könnte.In der kommenden Woche werden die US-Erzeugerpreise und der Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Es gebe eine "beträchtliche" Unsicherheit darüber, wie sich die Inflation in den kommenden Monaten entwickeln werde, so Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco, am Donnerstag.Darüber hinaus erklärte ein hoher israelischer Beamter, dass die letzte Runde der indirekten Verhandlungen in Kairo über die Einstellung der Feindseligkeiten im Gazastreifen abgeschlossen sei und Israel seine Operation in Rafah fortsetzen werde. "Anhaltende geopolitische Risiken werden wahrscheinlich die zunehmend positiven Nachrichten aus China über seine wirtschaftlichen Aussichten überwiegen", schrieben die Analysten von ANZ in einer Notiz. "Die Goldnachfrage wird 2024 relativ stark bleiben."© Redaktion GoldSeiten.de