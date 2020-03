CME Group: Rekord-Handelsvolumen im Februar

Die CME Group, die unter anderem die New Yorker Rohstoffterminbörse COMEX betreibt, meldete gestern die neuesten Daten zum Handelsvolumen im Februar 2020. Demnach verzeichnete die CME Group im zweiten Monat des Jahres ein Handelsvolumen von durchschnittlich 30,1 Millionen Kontrakten pro Tag; 58% mehr als im Februar 2019 und ein neuer Rekord.Weiterhin gibt die CME an, dass im Februar 2020 am Metallterminmarkt durchschnittlich 909.000 Kontrakte am Tag gehandelt wurden. Dies bedeutet einen Anstieg um 73% gegenüber Februar 2019 und ebenfalls einen neuen Rekord.© Redaktion GoldSeiten.de