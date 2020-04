BNP Paribas: Beste Zeit für Goldpreis ist von April bis Juni

Gold wird sein bestes Quartal 2020 in diesem Frühling erleben und eine Spitze bei knapp unter 1.700 Dollar bilden, so meint BNP Paribas laut Kitco News . Auch wenn die COVID-19-Pandemie das Unternehmen dazu zwang, seine Goldpreisprognose für 2020 um fast 100 Dollar zu korrigieren, so erwartet man noch immer, dass das gelbe Edelmetall 1.675 Dollar je Unze in diesem Jahr übersteigen wird."Wir haben unsere positiven Goldpreisprognosen vom 19. März angepasst und erwarten nun, dass Gold 2020 durchschnittlich 1.610 Dollar je Unze erreichen wird", so der französische Bankenkonzern. "Für 2021 erwarten wir, dass die wirtschaftlichen Bedingungen zunehmend zur Normalität zurückkehren werden und Inflationsdruck zurückhaltend bleibt; wir erwarten einen Durchschnittspreis von 1.500 Dollar je Unze."Zeitgleich meint BNP Paribas, dass Gold weiterhin Aufmerksamkeit von Investoren erhalten wird, die in unsicheren Zeiten auf der Suche nach Sicherheit sind. Zunehmende Nachfrage wird ebenfalls stark bleiben, während sich Investoren um einen weltweiten Wirtschaftsabschwung sorgen, der durch die Stilllegungen im Rahmen der Anti-COVID-19-Maßnahmen provoziert werden könnte.© Redaktion GoldSeiten.de