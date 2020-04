Wie viel Gold befindet sich in Ihrem iPhone?

Neben seiner Verwendung als teures Accessoire wird Gold auch als Bestandteil von Smartphones verwendet, berichtet Somag News . Das gelbe Edelmetall ist weiterhin wichtige Komponente in der Technologie-Branche.Auch wenn es nicht das beste konduktive Metall ist, so wird es für die Herstellung von Smartphones dennoch bevorzugt, da es gute Leitfähigkeit, einfache Bearbeitbarkeit und Korrosionswiderstand besitzt.Somit wird beispielsweise auch eine Menge Gold in der Herstellung von iPhones verwendet. Es befindet sich in den Kameras, in den Ladespulen und Motherboards der Handys. Laut Apples Environmental Responsibilities Report von 2019 entspricht das verwendete Gold weniger als 0,1% der übrigen Substanzen, die in den iPhones verwendet werden. Genauer gesagt wird etwa 0,018 Gramm Gold in den Handys verbaut.Wenn man die Menge Gold in einem Smartphone betrachtet, erscheint dies wie ein kleiner Betrag, doch angesichts der Tatsache, dass Apple alleine 2019 etwa 200 Millionen iPhones verkauft hat, bringt dies die verwendete Goldmenge auf unglaubliche Niveaus. Hochgerechnet bedeutet dies, dass Apple alleine 2019 mehr als 3,5 Tonnen Gold verwendete.© Redaktion GoldSeiten.de