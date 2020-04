Russische Gold- und Währungsbestände per März 2020

Die russische Zentralbank veröffentlichte gestern die neusten Zahlen zu den internationalen Währungsreserven sowie Goldbeständen der Bank bis einschließlich März 2020.Aus diesen Daten geht hervor, dass die Bank Devisen- und Goldreserven per Ende März im Wert von 563,5 Milliarden US-Dollar hielt; dies stellte eine Abnahme im Vergleich zu den 570,4 Milliarden US-Dollar dar, die die Bank im Februar hielt.Außerdem beliefen sich die Goldbestände der Zentralbank per Ende des Zeitraums auf 73,9 Millionen Unzen im Wert von 119,8 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Februar ergab sich ein Plus von 0,3 Millionen Unzen Gold.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de