Shanghai Gold Exchange: Eine neue Superwährung muss her

Der Präsident der Shanghai Gold Exchange rief zu einer neuen Superwährung auf, um die weltweite Dominanz des US-Dollar auszugleichen, so berichtet Reuters . Er erwartet, dass der Dollar langfristig abnehmen wird, während der Goldpreis in die Höhe schießt."Der zukünftige Welthandel braucht ein Superwährungssystem, unter dem kein einziges Land die Macht hat, die internationalen Assets eines anderen Landes einzufrieren", meinte Wang Zhenying, der die weltweit größte Spotbörse für physisches Gold leitet.Wang prognostizierte einen Abschwung der US-Währung, ausgelöst durch die Geldpolitik der Fed. "Sobald die Fed die Liquiditätsfalle anschmeißt, wird sich der Dollar theoretisch in einem langfristigen Abwertungstrend befinden", meinte er, auch wenn die Panik der aktuellen Krise eine temporäre Rauferei um den Dollar auslösen könnte.Die vorgeschlagene Superwährung solle nicht mit individuellen Nationen verbunden sein. "Die Währung, die die Welt letztlich für den Welthandel wählt, darf niemanden Privilegien geben, während zeitgleich andere Länder Unsicherheit ausgesetzt sind."