Kitco-Umfrage: Wall & Main Street weiterhin positiv gegenüber Gold

Die Wall und die Main Street bleiben weiterhin positiv, was den Goldpreis für diese Woche angeht, so scheint es anhand der Teilnehmer in der wöchentlichen Kitco -Umfrage zur Goldpreisprognose.Es gaben diesmal 14 Marktexperten ihre Meinung ab. Von diesen waren 10 (71%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere zwei (14%) Befragte erwarten jeweils einen Seitwärtsmarkt bzw. einen niedrigeren Goldpreis.Außerdem teilten noch 1.044 Kleinanleger ihre Ansichten. Davon waren 750 (69%) der Meinung, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 179 (16%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 159 (15%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de