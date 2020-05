Hedgefonds-Berühmtheiten wenden sich zunehmend Gold zu

Gelddruckerei der Zentralbanken und staatliche Anreizpakete entzünden erneut Interesse an einer der ältesten Wertanlagen der Welt: Gold. Es ist wie die Wiederbelebung eines Handels, der nach der Krise 2008 populär wurde, berichtet BNN Bloomberg Hedgefonds-Berühmtheiten wie Paul Singer, David Einhorn und Crispin Odey reihen sich unter diejenigen, die bullisch gegenüber dem gelben Edelmetall sind. Ebenso tun das große Assetmanager wie Blackrock Inc. und Newton Investment Management. "Gold ist die einzige Fluchtmöglichkeit vor dieser weltweiten Monetisierung", schrieb Odey.Die Logik ist einfach: Die massive Erhöhung der Zentralbankbilanzen auf der Welt wird letztlich den Wert der Währungen reduzieren, was zu Inflation von harten Vermögenswerten wie Gold führt."Es ist fast unausweichlich, dass es einen fiskalpolitischen Rückenwind für Gold geben wird - wenn die Märkte gegenüber dem Ausmaß dieser Anreizmaßnahmen aufwachen", meinte Catherine Doyle von Newton Investment Management.© Redaktion GoldSeiten.de