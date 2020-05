Neuer Bericht von Johnson Matthey zu den Entwicklungen am PGM-Markt

Johnson Matthey veröffentlichte in dieser Woche einen neuen Bericht zum Markt der Platingruppenmetalle. Besprochen werden darin die Entwicklungen von Angebot und Nachfrage bei den einzelnen Metallen im Jahr 2019 sowie die entsprechenden Prognosen für das laufende Jahr.Die Marktforscher des Unternehmens kommen zu dem Ergebnis, dass sowohl die Nachfrage als auch das Angebot im Jahr 2020 durch die Coronakrise stark beeinträchtigt werden und somit niedriger ausfallen werden.Man könne aktuell keine genaue Prognose zu den Produktionsausfällen geben, allerdings rechne man in Südafrika in diesem Jahr mit einem Rückgang der PGM-Produktion um mindestens 20%. Doch auch die Nachfrage nach Katalysatoren für Kraftfahrzeuge bzw. die gesamte industrielle Nachfrage sollten der aktuellen Einschätzung zufolge sinken. Gleiches gilt für die Schmucknachfrage im Gesamtjahr.Den Bericht können Sie hier in englischer Sprache herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de