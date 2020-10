Max Keiser über Bitcoin, Gold und das Ende des US-Dollar

Daniela Cambone führte für Stansberry Research jüngst ein Interview mit Max Keiser von RTs Keiser Report. Die Themen des Gesprächs sind Kryptowährungen, die Entwicklungen rund um das Thema Goldpreismanipulation und die globale Verschuldung.Laut Keiser habe das weltweite Gelddrucken und die immer höhere Verschuldung einen Anstieg der Verbraucherpreise und der Inflation im Allgemeinen zur Folge. Die Zentralbanken hätten sich in eine Situation gebracht, aus der sie nicht mehr entkommen könnten. Auch der Bankensektor befinde sich ein einem sehr fragilen Zustand. Entsprechend könnte ein großer Zusammenbruch bevorstehen."Smart Money" käme immer mehr zu der Erkenntnis, dass eine Umschichtung in Nicht-Dollar-Assets unumgänglich sei. So kauften große Vermögensverwalter im großen Stil Bitcoin, Anteile an Goldbergbauunternehmen, japanische Aktien und andere Dollar-unabhängige Vermögenswerte.Keiser selbst ist umfassend in Bitcoin investiert und ist zudem positiv in Bezug auf Gold und Silber gestimmt. Auch Edelmetallbergbauunternehmen weisen ihm zufolge aktuell hervorragende Fundamentaldaten auf. Er selbst greife hier auf ETFs zurück. Der Softwaresektor böte ebenfalls einige gute Chancen.Sein Preisziel für Bitcoin liegt aktuell bei 400.000 USD, ebenso rechne er mit einem Goldpreis von 10.000 USD.© Redaktion GoldSeiten.de