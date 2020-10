Q3 wird "perfektes Umfeld" für Minen & Gold

Der Bergbausektor sei unterbewertet und unterinvestiert durch allgemeine Investoren und Institutionen, doch dies soll sich bald ändern, meint Fred Hickey vom Newsletter High Tech Strategist in einem Telefoninterview mit Kitco News . Das dritte Quartal solle zu profitabel für Unternehmen ausfallen, als dass man sie weiter ignorieren könne.Er erwartet ein perfektes Umfeld in Q3, wenn die meisten Unternehmen nach einem schwachen Q2 wieder zurück bei voller Produktion sind. Aufgrund eines höheren Goldpreises und geringeren Kosten sollten sie sogar historische Margins verzeichnen, so Hickey. "Den Bergbauunternehmen wird das Geld aus den Ohren kommen", meinte er.Goldmarkt und Bergbausektor würden sich in den ersten Phasen eines Bullenmarktes befinden, in denen sich Milliardäre und "Smart Money" an den Markt bewegen. "Ich denke nicht, dass es dort draußen einen Milliardär gibt, der kein Gold besitzt und dessen Wert erkennt", fügte er an.Der Goldmarkt könne sich nur nach oben bewegen, wenn Regierungen und Zentralbanken weiterhin Geld an die Finanzmärkte pumpen. "Das ist das beste Umfeld, das ich für die Edelmetalle jemals gesehen habe", erklärte Hickey. "Wenn die Zentralbankdruckerei und die Abwertung unbegrenzt sind, dann auch der Goldpreis. Also besteht mehr Spielraum für den Goldpreis? Oh, absolut."© Redaktion GoldSeiten.de