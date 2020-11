Rob McEwen: Gold bei 5.000 $ nicht weit hergeholt; nicht zuletzt dank Social Media

David Lin sprach für Kitco News Ende vergangener Woche mit dem erfolgreichen Unternehmer und Milliardär Rob McEwen über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold.Der Chairman von McEwen Mining erklärt in dem Interview, dass Gold in der Gunst der Einzelanleger deutlich steigen dürfte, was wiederum zu deutlichen Preissteigerungen führen sollte. Eine Rolle könnten dabei die sozialen Medien spielen: "Ich glaube nicht, dass 5.000 Dollar so weit hergeholt sind. Ich schaue mir den Einfluss der sozialen Medien an und wie sehr sie einige der Tech-Aktien haben steigen lassen und ich gehe davon aus, dass Gold abheben wird, wenn die Leute anfangen, sich mit Gold zu beschäftigen und es zu einem häufigeren Thema in den sozialen Medien wird."Laut dem langjährigen Branchenkenner lassen die immer weiter wachsenden Schuldenstände die Möglichkeit eines Staatsbankrotts zu einem echten Risiko für Investoren werden. "Die Schuldenlast in den USA und in vielen anderen Ländern der Welt ist im Moment ziemlich beängstigend, als Folge dessen, was im Zusammenhang mit COVID geschieht. Es gibt eine Schwelle, wenn die Verschuldung auf 130% des BIP steigt, dann besteht eine sehr reale Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls", so McEwen.© Redaktion GoldSeiten.de