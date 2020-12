WGC  Goldinvestments für Privatanleger: Markteinblick in Deutschland

© World Gold Council

Der World Gold Council veröffentlichte heute einen Bericht, in welchem der deutsche Goldanlagemarkt näher beleuchtet wird. Ihre Erkenntnisse erlangte die Vereinigung der Goldindustrie u.a. durch über 2.000 Online-Interviews mit Anlegern im ganzen Land.Der WGC kommt zu dem Ergebnis, dass "der deutsche Goldanlagemarkt über Wachstumspotenzial verfügt: Mehr als ein Drittel aller deutschen Privatanleger stehen der Idee einer Erstinvestition in Gold offen gegenüber".Weitere Schlüsselaussagen die sich aus den Untersuchungen ergaben sind:• Die Coronakrise hat das deutsche Vertrauen beeinflusst.• Goldbesicherte ETCs sind in Deutschland ein Wachstumsmarkt.• Ökologische Bedenken fallen ins Gewicht.• Anleger müssen besser über erschwingliche Einstiegsmöglichkeiten informiert werden.• Die Customer Journey muss transparent sein.Den Bericht finden Sie in deutscher Sprache hier zum Download © Redaktion GoldSeiten.de