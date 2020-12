Gold im Wert von etwa 6 Milliarden Dollar in der Türkei entdeckt

Etwa 3,5 Millionen Unzen Gold wurden von einer Tochtergesellschaft der Turkish Agricultural Credit Cooperatives, Gübretaş, in der Söğüt-Goldmine in der nordwestlichen Provinz von Bilecik gefunden. Diese sollten einen geschätzten Wert von etwa 6 Milliarden Dollar haben, berichtet Daily Sabah "Wir sprechen hier von einem Wert von etwa 6 Milliarden Dollar, wenn wir vom heutigen Preis ausgehen", so Vorsitzender von Gübretaş, Fahrettin Poyraz. Etwa 1,92 Millionen Unzen der Reserve seien derzeit zur Extraktion bereit, erklärte er. "Es wird geschätzt, dass wir 1,6 Millionen Unzen zu 83% zu Reserven konvertieren könnten", meinte er.Poyraz unterstrich, dass die Söğüt-Goldmine eine der wichtigsten Minen der Welt sei. Er erklärte, dass man sich dazu entschlossen habe, das Gold selbst zu extrahieren und ein 2-Jahresziel festgelegt habe, um der Wirtschaft Mehrwert zu verschaffen. "Wir werden das erste Gold in zwei Jahren extrahieren und der türkischen Wirtschaft Wert verschaffen", schloss Poyraz ab.© Redaktion GoldSeiten.de