Kitco-Umfrage: Gemischte Stimmung am Goldmarkt

Die Schwierigkeiten des Goldpreises, bullisches Momentum zu finden, erschafft gemischte Stimmung am Markt, so geht aus der aktuellen Umfrage von Kitco News zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen hervor. Die klare Mehrheit der Wall-Street-Analysten erwartet diese Woche einen höheren Goldpreis.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren neun (64%) Teilnehmer der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Vier (29%) Befragte waren bearisch eingestellt, während ein (7%) Analyst Seitwärtsentwicklungen erwartete.Es gaben außerdem 1.823 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 873 (48%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 568 (31%) bearisch blieben und 382 (21%) neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de