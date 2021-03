Jim Wyckoff  Wie geht es für Gold jetzt weiter?

David Lin sprach im jüngsten Kitco-Interview mit Jim Wyckoff, dem Senior Analyst bei Kitco, über dessen aktuelle Einschätzung zur künftigen Goldpreisentwicklung.Laut dem Experten vollzieht das gelbe Metall derzeit eine Konsolidierung innerhalb eines Bullenzyklus. In nicht all zu ferner Zukunft dürften sich die Preise aber wieder nach oben bewegen und letztlich auch wieder über die wichtige Marke von 2.000 USD je Unze und schließlich auf neue Allzeithochs steigen.Wyckoff zufolge dürfte in den kommenden Monaten und Jahren die Inflation stark ansteigen. Dies sollte dann zu einer höheren Nachfrage nach Gold und zu Preissteigerungen bei den Metallen im Allgemeinen führen. Sollte die Bitcoin-Blase platzen, könnte dies ebenfalls zu einer enormen Nachfrage nach Gold führen.Kurzfristig könnte es allerdings zunächst zu Seitwärtsbewegungen und weiteren Preisabgaben bei Gold kommen.© Redaktion GoldSeiten.de