Weiterhin Optimismus für schnellere Wirtschaftserholung

Anhaltender Optimismus über eine schnellere Wirtschaftserholung von COVID-19 übt Druck auf das gelbe Edelmetall aus, berichtet Investing.com . "Die Fed könnte zunehmende Inflationssorgen ansprechen und sogar einen Vorstoß der Assetkäufe in Betracht ziehen, um die steigenden Renditen zu kompensieren. Das wäre sehr positiv für den Goldpreis", erklärte Margaret Yang von DailyFX."Die allgemeine Stimmung ist jedoch bearisch, wenn man den Impfstoff-Optimismus und die Verabschiedung der Stimuluspakete bedenkt", fügte sie hinzu. Das Treffen des Offenmarktausschusses am Mittwoch soll prognostizieren, dass sich die US-Wirtschaft so schnell wie noch nie zuvor in den letzten Jahrzehnten beschleunigen wird. Arbeitslosenzahlen sollen abnehmen, während die Inflation jedoch steigen soll."Die starke Erholung von COVID hat Sorgen hervorgerufen, dass die Fed die Zinsen vielleicht früher als erwartet erhöhen wird... Doch Vorsitzender Powell und seine Kollegen waren ziemlich beharrlich, dass eine vollständige Beschäftigung noch weit entfernt sei. Das würde es ihnen erlauben, geduldig zu bleiben", so Analysten von ANZ.© Redaktion GoldSeiten.de