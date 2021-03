Fed weiterhin taubenhaft; Dollar verliert an Stärke

Die Federal Reserve behielt ihre taubenhafte Haltung weiterhin bei und bestätigte gestern erneut, dass man den Leitzins bis 2023 nahe null halten werde, berichtet Investing.com . Ebenso hieß es von der Zentralbank, dass sich die US-Wirtschaft auf dem besten Weg befinden würde, die schnellste Expansion der letzten 40 Jahre zu verzeichnen; für 2021 wurde ein Wachstum von 6,5% und eine Inflation von 2,4% prognostiziert."Auf die Ankündigung folgte eine risikofreudige Reaktion und der Dollar verlor deutlich an Stärke. Man könnte erwarten, dass Dollar-Negativität Gold unterstützen sollte. Das war jedoch nicht der Fall; die Hauptlogik waren hier die Renditen, die sich auf dem Aufwärtsmarsch befinden... Sie werden optimistisch und das verheißt nichts Gutes für Gold und deutet an, dass sich der Abwärtstrend wahrscheinlich fortsetzen wird. Es verzeichnete keinen großen Rückgang, weil der Dollar schwächer war", so Ilya Spivak von DailyFX."Wenn der Dollar seine Schwäche fortsetzt und die Renditen weiterhin von der Fed-Rhetorik beruhigt werden, dann könnte dies einen Test für Gold bei 1.800 Dollar bedeuten", erklärte Nicholas Frappell von ABC Bullion.© Redaktion GoldSeiten.de