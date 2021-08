Mobius rät erneut zu 10% Gold im Portfolio

Laut einer heutigen Meldung von Bloomberg hat Mark Mobius in einem Interview erneut zum Goldbesitz geraten. Der erfahrene Investor erklärte demnach, dass Anleger 10% ihres Portfolios in Gold halten sollten, da die Währungen nach den beispiellosen Stimulierungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie eine Abwertung erfahren werden.Derzeit "sollten 10% in physisches Gold investiert werden", so Mobius, Gründer des Unternehmens Mobius Capital Partners. "Angesichts der unglaublichen Geldmenge, die gedruckt wurde, wird die Abwertung der Währungen im nächsten Jahr weltweit beträchtlich sein.""Es wird sehr, sehr gut sein, physisches Gold zu haben, auf das man sofort zugreifen kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Regierung das gesamte Gold beschlagnahmt", so der langjährige Verfechter des Edelmetalls.© Redaktion GoldSeiten.de