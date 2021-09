US-Arbeitsmarktbericht positiv für Gold

"Gold verzeichnete einen willkommenen Schub von einem deutlich schwächeren Arbeitsmarktbericht", erklärte Ole Hansen von der Saxo Bank. "Doch die Tatsache, dass Gold nicht in der Lage war, den obigen Widerstand bei 1.835 Dollar zu durchbrechen, könnte etwas Skepsis darüber andeuten, ob dies Spitzenwachstum oder verzögertes Tapering bedeutet."Fed-Vorsitzender Powell erklärte letzte Woche, dass die Fed anfangen könnte, ihre Assetkäufe zu drosseln, sollte sich das Wachstum am Arbeitsmarkt fortsetzen. Man würde jedoch vorsichtig bleiben, was die Erhöhung von Zinsen angeht, berichtet Reuters "Die reflexartige Reaktion war positiv für Gold, da ein Verfehlen der Zielwerte ein Tapering im September praktisch ausschloss", meinte Ed Moya von OANDA. Einige Investoren sehen Gold als eine Absicherung gegen höhere Inflation, die den Stimulusmaßnahmen entstammt, während niedrigere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Bullion reduzieren."Der Marktfokus wird als nächstes zum FOMC-Treffen im September übergehen", so Suki Cooper von der Standard Chartered Bank. "Wir möchten angesichts unserer Erwartungen, dass der USD an Stärke verliert und die Realrenditen tiefgreifend negativ bleiben, weiteres Aufwärtsrisiko für Gold beobachten."© Redaktion GoldSeiten.de