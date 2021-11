Lawrie Williams: Neue Goldpreisprognosen von Murenbeeld

Wie Lawrie Williams auf der Webseite sharpspixley.com berichtet, hat das kanadische Beratungsunternehmen Murenbeeld & Co seine neuen Prognosen für den Goldpreis veröffentlicht. Laut dem Marktbeobachter könnten diese allerdings diesmal zu konservativ ausgefallen sein.Der Ökonom Martin Murenbeeld gelangt laut Williams zu seinen Gesamtpreisprognosen, indem er drei Preisszenarien erstellt – ein bärisches, eines, das er für am wahrscheinlichsten hält, und ein bullisches. Jeder dieser Prognosen ordnet er eine Wahrscheinlich zu und erhält so schließlich seine Gesamtprognose für den Goldpreis.Für das vierte Quartal rechnet Murenbeeld mit einem durchschnittlichen Preis von 1.801 USD je Unze. Die Vorhersagen für die Quartale 1–4 im kommenden Jahr lauten 1.824 USD, 1.846 USD, 1.872 USD und 1.900 USD. Die Prognose für das erste Quartal 2023 liegt bei 1.934 USD.© Redaktion GoldSeiten.de