Ted Oakley über Gold, Kryptos, Immobilien und Cash

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Ted Oakley, Gründer und Partner von Oxbow Advisors, über die aktuelle Situation am Finanzmarkt und die Einflussfaktoren wie Covid-19 und die Inflation.Laut dem Finanzexperten dürfte die Inflation besonders bei Lebensmitteln weiter zulegen. In Bezug auf Gold erklärt Oakley, dass das gelbe Metall langfristig einen hervorragenden Inflationsschutz darstelle.Kryptowährungen dürften seiner Einschätzung nach künftig Regulierungen unterliegen: "Investoren sind naiv, wenn sie nicht glauben, dass es eine Art von Regulierung geben wird." Sein Unternehmen halte keine Kryptos mehr.Man müsse sein Anlageportfolio ausgewogen gestalten und sicherstellen, dass es ein Sicherheitsventil gebe, mit dem man nachts ruhig schlafen könne, erklärt Oakley. Die größte Absicherung sehe er in der Liquidität, denn wenn sich die Märkte in eine Bärenmarktphase eintreten, böten sich enorme Anlagemöglichkeiten.Oakley sei zudem ein großer Fan von Immobilien, auch zur Absicherung gegen Inflation.© Redaktion GoldSeiten.de