Gareth Soloway: Gold Ende 2022 bei 3.000 USD?

Gold könnte ein Ausbruch nach oben bevorstehen, davon geht zumindest Gareth Soloway, der Chefmarktstratege bei InTheMoneyStocks.com, aus. Im Gespräch mit David Lin von Kitco News erklärt er, das gelbe Metall das wichtige Niveau von 1.875 USD übertreffen. Zuletzt scheiterte Gold an diesem Widerstand.Soloway geht davon aus, dass der Goldpreis dieses Level in dem kommenden ein bis zwei Monaten übersteigen wird. Dann werde ordentlich Schwung in die Preisentwicklung kommen. Bis dahin halte er Rücksetzer daher nach wie vor für gute Kaufgelegenheiten.Bis Ende 2022 hält der Experte einen Preisanstieg auf 3.000 USD für Gold für durchaus wahrscheinlich.© Redaktion GoldSeiten.de