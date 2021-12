CEO von Agnico Eagle erwartet neues Hoch des Goldpreises im Jahr 2022

Sean Boyd, der stellvertretende Vorsitzende und CEO von Agnico Eagle, erklärte im Interview mit Eric King von King World News am Wochenende, dass der Goldpreis seiner Meinung nach im kommenden Jahr ein neues Allzeithoch erreichen wird.Auf die Frage, was er für den Goldpreis 2022 voraussehe, antwortet der Marktexperte: "Er wird einen neuen Höchststand erreichen. Er wird ein neues Hoch erreichen, weil erkannt wird, dass die Inflation nicht vorübergehend ist. Die Zentralbanken wollen allen weismachen: 'Keine Sorge, wir haben die Inflation unter Kontrolle'.[...] Nun, alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sie nicht unter Kontrolle ist. Jeder merkt, dass er jeden Tag mehr für alles bezahlen muss. Und wenn der Inflationsgeist erst einmal entweicht und losgelassen wird, ist es schwer, ihn wieder zurückzudrängen. […] Und wenn die Leute erwarten, dass die Preise weiter steigen werden, dann wird die Sache zum Schneeball. Und das ist der Moment, in dem Gold extrem gut läuft. […] Aber ich glaube nicht, dass die Leute noch lange warten müssen (bis der Goldpreis ein neues Allzeithoch erreicht). Ich denke, es ist nächstes Jahr."© Redaktion GoldSeiten.de