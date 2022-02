Palladium - Hier ist noch Druck auf dem Kessel

Mitte Dezember startete Palladium bei einem Tief von 1.531 USD eine enorme Aufholjagd, die nur durch eine dreiecksförmige Korrektur Anfang Januar unterbrochen wurde. Der Ausbruch aus der Formation sorgte für die zweite massive Kaufwelle, die ohne Unterbrechungen über das Zwischenhoch bei 1.997 USD und den Ausgangspunkt der letzten Abwärtsbewegung bei 2.211 USD führte. In der Spitze stieg Palladium bis an die langfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 2.441 USD, ehe dort eine marginale Korrektur einsetzte.Nach der exorbitanten Rally haben sich die Bullen natürlich eine Pause verdient und diese könnte bei einem Rücksetzer unter 2.274 USD durchaus noch bis 2.211 USD führen. Dort sollten die Käufer aber spätestens wieder zuschlagen und die Hürden bei 2.400 und 2.441 USD aus dem Weg räumen. In der Folge käme es zu einem Anstieg bis 2.540 und darüber ggf. bis 2.639 USD. Dort könnte die Rally in eine größere Korrekturphase übergehen. Aufgrund der massiven Aufwärtsdynamik könnte es aber sogar zu einem Anstieg über 2.639 USD kommen. In diesem Fall könnte Palladium sogar bis an die Hochs vom Juli 2021 bei 2.875 USD steigen.Sollte Palladium dagegen unter 2.211 USD fallen, käme es zu einem Rücksetzer auf 2.149 USD. Darunter könnte allerdings schon eine Korrektur bis 1.997 USD folgen und die Rally für die kommenden Wochen unterbrechen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG