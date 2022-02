Defla XXL - Der nächste Beweis plus totale Verwirrung

Die Britische Zentralbank erhöht die Zinsen und strafft die Geldmenge, die EZB erhöht die Zinsen nicht und erweitert die Geldmenge (wenngleich immer langsamer) und das ist der Impuls, welcher daraus erwuchs:Der nach statischer Lesart "weicher" gemachte EUR schnellt wie eine Rakete gegen das nach statischer Lesart "härter und knapper-konservativer" gemachte Pfund hoch wie eine Rakete."Mach die Währung härter, dann wird sie abverkauft" der nächste Beweis für unsere These, dass man statische Lesarten auf den Müllhaufen zum Entsorgen werfen kann.Weniger Party → Blase wird angestochen → Gäste fliehen in Scharen, Disko muß schließen, das wäre eine ultrasimple Erklärung für die dynamische Lesart (welche in Wahrheit etwas komplexer funktioniert).Nun ist die Währung des deindustrialisierten Vereinten Königreiches für die Welt weder entscheidend noch unscheinbar, eine Währung der Klasse 2b also von der Bedeutung her.Wenn sich diese nun sehr stark in Richtung EUR und ein Wenig in Richtung USD ergießt, weil man das Messer der Bank of England zum Aufstechen der Britischen Spekulationsbubble nicht live an eigenen Assets wirken sehen will, also weggeht, dann verzerrt sowas die Komponenten der Weltliquidität.Die Verzerrung bestimmte die Woche.Eine weitere Schaukel stellten echte Technologie gegen Schließungsaktien bereit, Google sensationell, Amazon gut, Social Media mit 4-.ADP Private Payrolls mit -301K vs. +220K Erwartung im krassen Gegensatz zu Nonfarm Payrolls mit 467K vs. Erwartung sind nicht mehr erklärbar, was genau falsch ist, entzieht sich unserer Meßsysteme.Sämtliche Kursbewegungen der Woche können Sie daher vergessen, mit einer Ausnahme: Der Silber zu Gold Ratio tut das absolut nicht gut, was diese Woche geschah.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.