Die Glaubwürdigkeit der Fed "steht auf dem Spiel"

Die Federal Reserve muss das Tempo der Zinserhöhungen beschleunigen, um die steigende Inflation zu bekämpfen, kann dies aber auf eine Weise tun, die die Finanzmärkte nicht in Aufruhr versetzt, erklärte der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, am Montag."Unsere Glaubwürdigkeit steht hier auf dem Spiel", meinte er laut Daily Sabah . Nachdem die Verbraucherpreise im Januar den stärksten Anstieg seit 40 Jahren verzeichneten, solle die Fed ihre Maßnahmen "vorziehen" und den Leitzins bis Juli auf 1% anheben, so Bullard.Man wurde positiv von der Inflation überrascht, erklärte er. "Das ist eine Menge Inflation in der US-Wirtschaft." Er meinte außerdem, dass er versuchen werde, seine Zentralbankkollegen von der Notwendigkeit raschen Handelns zu überzeugen, sich aber dem Fed-Vorsitzenden Powell unterordnen."Ich denke, dass wir die geplante Rücknahme der akkommodierenden Maßnahmen stärker vorverlegen müssen, als wir es bisher getan haben", erklärte Bullard. "Ich denke jedoch, dass wir dies auf eine geordnete Weise tun können, die die Märkte nicht stören wird."© Redaktion GoldSeiten.de