Michael Pento  Steht der größte Aktienmarktcrash bevor?

Dave Russell von GoldCore TV sprach kürzlich mit Michael Pento von Pento Portfolio Strategies LLC über die Geldpolitik der Federal Reserve, die Aussichten für den Aktienmarkt sowie über Gold und Silber.Laut Pento hat die US-Notenbank einen massiven politischen Fehler begangen, was man u. a. an der ausufernden Inflation erkenne. Anstatt ihre Fehler auszubügeln, werde die Fed die Inflation durch ihre Anleihenkäufe noch verstärken.Pento geht davon aus, dass unter Umständen ein bis zu 80%-iger Marktcrash für Aktien bevorstehen könnte.In dem Interview erklärt der Experte zudem, dass er zuletzt die Allokation von Gold in seinem Portfolio auf 15% angehoben habe, da er davon ausgehe, dass die Realzinsen fallen werden.© Redaktion GoldSeiten.de