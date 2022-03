Indiens Goldimporte im Zeitraum April bis Februar

Die Goldimporte Indiens haben sind nach Angaben des Handelsministeriums im Zeitraum April 2021 bis Februar dieses Jahres um 73% angestiegen und beliefen sich auf 45,1 Mrd. USD, dies berichtet business-standard.com . Im Vorjahreszeitraum hatten die Einfuhren 26,11 Mrd. USD erreicht.Im Februar 2022 verringerten sich die Importe des gelben Metalls hingegen um 11,45% auf 4,7 Mrd. USD.In Bezug auf die in den vergangenen zehn Monaten insgesamt gestiegenen Goldimporten erklärte der Vorsitzende des Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), Colin Shah, dass der monatliche Durchschnitt der Goldimporte für den Zeitraum April 2021 bis Februar 2022 immer noch bei 76,57 Tonnen liege, was relativ gesehen unter dem üblichen Niveau bleibe.Indien ist nach China der zweitgrößte Goldverbraucher der Welt. Die Importe decken hauptsächlich die Nachfrage der Schmuckindustrie.© Redaktion GoldSeiten.de