James Turk: Bergbauaktien gehen in Führung, warum ist dies von so großer Bedeutung?

James Turk befasst sich in seinen jüngsten Ausführungen für King World News mit der Frage, ob Gold, Silber und Bergbauaktien endlich "aus den Handelsspannen ausbrechen, in denen sie seit August 2020 gefangen sind"?Während die großen Börsenindizes und die meisten Aktien in den letzten Monaten nach unten gedreht hätten, hätten sich die Aktien von Goldbergbauunternehmen in die entgegengesetzte Richtung entwickelt, nämlich nach oben.Hinzu komme, dass die Goldbergbauaktien den Edelmetallen selbst in ihrer Entwicklung voraus seien: "Die Bergbauaktien führen die Edelmetalle an, was von großer Bedeutung ist. Normalerweise führen sie in großen Bullenmärkten, weil sie im Vergleich zu den Edelmetallen eine relativ kleine Marktkapitalisierung haben. Daher reagieren sie empfindlicher auf Kapitalströme. Mit anderen Worten: Geld, das aus anderen Bereichen des Aktienmarktes in den Edelmetallsektor fließt, wirkt sich stärker auf die Bergbauaktien aus als auf die Metalle selbst, was dazu führt, dass die Kurse der Bergbauaktien schneller mit höheren Preisen reagieren als die der Metalle."Der Kapitalfluss sei vor allem deshalb größer als normal, weil der Sektor Geld von Fonds und Anlegern anlocke, die normalerweise nicht in dieser Branche investiert seien. Dies sei ein Zeichen dafür, dass die Inflationspsychologie greife und sich die Investitionsmuster verändern. So habe es Anfang der 1970er Jahre stattgefunden und sich dann während des gesamten Jahrzehnts fortgesetzt, als das Geld in die Edelmetalle und die Aktien der Unternehmen floss, die diese fördern.Turk ist der Meinung, dass der XAU-Index schon bald aus seiner derzeitigen Handelsspanne ausbrechen und dann deutlich zulegen dürfte. Sein Fazit: "Die Aussichten sind angesichts der vielen bullischen Faktoren, die die Edelmetalle in die Höhe treiben, sehr gut. Der wichtigste Faktor ist die galoppierende Inflation, die sich wahrscheinlich noch verstärken wird."© Redaktion GoldSeiten.de