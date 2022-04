Gold ist die ultimative Währung  Chris Mancini

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit dem Edelmetallexperten Chris Mancini über die hohe Inflation und ihre Bedeutung für die Goldpreise. Die Inflation befindet sich in den USA inzwischen auf dem höchsten Niveau seit Dezember 1981 und laut Mancini dürfte dies Gold in die Karten spielen.Der leitende Analyst bei Gabelli Funds erklärt in dem Gespräch: "Damit sich Gold bewegt, müssen wir den Durchschnittsamerikaner dazu bringen, Angst zu haben, dass die Inflation bleibt." Und weiter: "Wenn der Markt und der Durchschnittsamerikaner das Gefühl bekommen, dass die US-Notenbank die Inflation nicht unter Kontrolle hat, wird sich Gold sehr gut entwickeln."Weiterhin geht Mancini davon aus, dass Gold und die anderen Edelmetalle davon profitieren werden, wenn die US-Notenbank im Laufe dieses Jahres die Zinssätze anhebt: "Die Wirtschaftstätigkeit wird zurückgehen, was ein treibender Faktor für einen Anstieg der Edelmetalle sein wird."Im Interview geht es zudem um die Vorteile des Goldbesitzes im aktuellen Umfeld gegenüber Bitcoin oder anderen Kryptowährungen. Mancini erklärt dazu: "Was Gold einzigartig macht, was es von anderen unterscheidet und was es in den letzten 4.000 Jahren zur Weltwährung gemacht hat, ist, dass es einzigartig ist. Man kann kein anderes Gold herstellen."© Redaktion GoldSeiten.de