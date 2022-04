Bert Dohmen: Folgt auf Inflation und Krieg bald Hungersnot?

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research mit Bert Dohmen, Präsident von Dohmen Capital Research, Gründer von DohmenCapital.com und Herausgeber des Wellington Letter, über die hohe Inflation und ihre Auswirkungen auf die Märkte.Laut Dohmen werden die Menschen bei einer realen Inflation, die derzeit bei 16% liege, bald keine Kaufkraft mehr haben. Die vorübergehende Inflation sei ein Hirngespinst der Ökonomen.Er erklärt im Interview, dass die Inflation in ihrer frühen Phase zu u. a. überhöhten Verkaufszahlen bei Unternehmen führe. Diese überhöhten Zahlen könnten die Anleger dazu verleiten, die Unternehmen zu hoch zu bewerten, was schließlich zu großen Verlusten führen könne: "Die Zahlen werden immer höher und sehen auf den ersten Blick so toll aus. Nein, das sind Inflationszahlen. Es ist wirklich nicht so großartig."Die Aussichten für Rohstoffe schätzt Dohmen indes sehr positiv ein. Historische Trends lassen seiner Meinung nach weitere Preisanstiege erwarten. "Wer Geld verdienen will, sollte in Sachwerte [wie] Rohstoffe investieren. Edelmetalle sind großartig, aber andere Metalle sind noch besser", erklärt er.© Redaktion GoldSeiten.de