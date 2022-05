Goldverkäufe der Perth Mint im April

Die australische Prägestätte Perth Mint hat heute die Absatzzahlen für Gold- und Silberbullion im April 2022 veröffentlicht. Den Daten zufolge ergab sich im Vergleich zum März bei den Goldverkäufen ein Rückgang, bei den Silberverkäufen kam es indes zu einem Anstieg.Im März hatte die Perth Mint 121.997 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft; hier ergab sich im April ein 34%-Rückgang auf 80.941 Unzen Gold. "Während der Konflikt in der Ukraine auf den Finanzmärkten in den Hintergrund trat, fiel der Goldpreis in den letzten beiden Aprilwochen aufgrund des stärkeren US-Dollars und der Aussicht auf höhere Zinsen. Der Goldpreis fiel am Monatsende unter 1.900 USD oz und trieb das Gold: Silber-Ratio auf ein Zweijahreshoch von 83", heißt es in der Meldung der Prägestätte.Die Silberverkäufe verzeichneten im Monatsvergleich indes ein Plus von 28%: Im März hatten sich diese auf 1.649.634 Unzen belaufen und erreichten im April 2.119.491 Unzen.© Redaktion GoldSeiten.de