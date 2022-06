Die 500 reichsten Menschen der Welt haben am Montag 206 Mrd. US-Dollar verloren

Die reichsten Menschen der Welt mussten im Vorfeld der für heute geplanten Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank herbe Verluste hinnehmen, dies berichtet Kitco News . Der Bloomberg Billionaires Index zeigt demnach, dass die 500 reichsten Menschen am Montag 206 Milliarden US-Dollar eingebüßt haben; seit Anfang 2022 sind es insgesamt 1,4 Billionen US-Dollar.Betrachtet man nur die fünf reichsten Personen der Welt, so beliefen sich die Verluste in diesem Jahr bisher auf insgesamt mehr als 345 Milliarden US-Dollar. Die fünf reichsten Menschen sind: SpaceX- und Tesla-CEO Elon Musk, Amazon-Gründer Jeff Bezos, LVMH-Chef Bernard Arnault, Microsoft-Mitbegründer Bill Gates und Warren Buffet von Berkshire Hathaway.Der jüngste Ausverkauf an den Märkten wurde laut Kitco dadurch ausgelöst, dass die Zinserhöhungserwartungen angesichts der am Freitag veröffentlichten Inflationsdaten, die über den Erwartungen lagen, neu bewertet wurden.© Redaktion GoldSeiten.de