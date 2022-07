Peccatiello: Fed hat das größere von zwei Übeln gewählt

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit Alfonso Peccatiello, dem Autor von The Macro Compass, über die Politik der Federal Reserve, die Rezessionssorgen, den US-Arbeitsmarkt und aktuelle Investmentstrategien.Der Ökonom bestätigt, dass eine Rezession bereits begonnen habe. Die Frage sei nun, wie schwerwiegend diese ausfallen werde und wie lange sie anhalte. Die Prognosen von kleineren Unternehmen in Bezug auf die Performance der kommenden 6 bis 12 Monate sei jedenfalls auf einem Rekordtief.Weiterhin ist die Sparrate in den USA massiv gesunken. Laut Peccatiello sei die Ursache dafür, dass durch die Inflation mehr Geld für die alltäglichen Belange ausgegeben werden müsse.Der Experte rechne mindestens mit einer mittelschweren Rezession und vergleicht die aktuelle Situation mit den zwei kurz aufeinanderfolgenden Rezessionen in den 1980er Jahren. Die Notenbank könne durch ihr Vorgehen zwar die Inflation senken, allerdings werde es zu bedeutenden Kollateralschäden kommen. Das kleiner Übel dürfte Peccatiello zufolge die Inflation sein.Momentan rät der Experte zu einer defensiven Anlagestrategie ohne spekulative Assets. Es gehe darum, möglichst viel der Kaufkraft zu erhalten.© Redaktion GoldSeiten.de