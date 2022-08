Investitionsnachfrage lässt Indiens Silberimporte auf Rekordniveau steigen

Die Silberimporte Indiens werden sich bis 2022 im Vergleich zum Vorjahr verdreifachen und ein Rekordniveau erreichen, nachdem ein Preisrückgang auf ein Zweijahrestief die Anleger dazu veranlasst hat, darauf zu wetten, dass das Metall für einen Aufschwung bereit ist und sich in den kommenden Jahren besser entwickeln könnte als Gold. Eine höhere Nachfrage in Indien, dem größten Silberverbraucher der Welt, könnte die globalen Preise stützen, berichtet Business Standard "Die Investitionsnachfrage hat die Importe angekurbelt", erklärte Chirag Thakkar, CEO der Amrapali Group Gujarat, einem führenden Silberimporteur. "Die Investoren gehen davon aus, dass das Gold des armen Mannes das Gold in den kommenden Jahren schlagen wird." Indiens Silberimporte könnten im Jahr 2022 auf einen Rekordwert von 8.200 Tonnen ansteigen, so Thakkar.In den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 stiegen die Silberimporte auf 5.100 Tonnen, verglichen mit nur 110 Tonnen im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so die vorläufigen Daten des Ministeriums für Handel und Industrie. In den Jahren 2020 und 2021 hätten indische Investoren und die Industrie nach den starken Importen in den Jahren 2018 und 2019 ihre Silberbestände abgebaut, meinte Thakkar. "Der Abbau der Lagerbestände hat die verfügbaren Bestände im Land erschöpft. Bei den aktuellen Preisen investieren die Händler. Da Silber im Land nicht verfügbar ist, steigen die Importe", sagte er.© Redaktion GoldSeiten.de