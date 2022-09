Märkten droht der Kollaps  Todd Horwitz

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Todd "Bubba" Horwitz über die Zinspolitik der US-Notenbank.Ein Großteil der Marktexperten rechnet in diesem Monat mit einem weiteren großen Zinsschritt der Federal Reserve. Laut dem Gründer von bubbatrading.com sei es gut möglich, dass die Zinserhöhung sogar höher ausfallen werde als die Erwartungen. Er prognostiziert eine Anhebung um einen ganzen Prozentpunkt, denn die Nominalzinsen seien "immer noch sehr negativ".Laut Horwitz lag die Fed mit ihren Bemühungen zur Inflationsbekämpfung von Anfang an falsch. Er glaubt, dass die Zentralbank ihr Zeitfenster für diese aggressive Zinserhöhungsstrategie schon vor langer Zeit verpasst hat. Zudem ist er der Meinung, dass die Entscheidungen der Notenbank selten mit den Wünschen der amerikanischen Bevölkerung übereinstimmen: "Wir haben so viele Probleme: die Inflation, wir werden eine Lebensmittelknappheit haben, der Dollar wird ständig nach unten manipuliert... Wenn man sich das große Ganze anschaut, dann ist das wirklich eine Besteuerung ohne Mitbestimmung".Horwitz erwartet einen Einbruch der Märkte. Die Ergebnisse der bevorstehenden Zwischenwahlen würden nicht ausreichen werden, um diesen Zusammenbruch der Märkte zu verhindern: "Der Schaden, der angerichtet wurde, wird nicht durch eine Wahl behoben werden... Innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate werden wir meiner Meinung nach 50 bis 60% unter dem aktuellen Niveau liegen.© Redaktion GoldSeiten.de