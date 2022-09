Rob McEwen: Gold als Vermögen, Kupfer für die Elektrifizierung

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Rob McEwen über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold und Kupfer, sowie über die aktuellen Entwicklungen bei seinem Unternehmen. Der Chairman und Haupteigentümer von McEwen Mining ist den beiden Metallen gegenüber nach wie vor sehr optimistisch gestimmt.In Bezug auf Gold erklärt der Experte, dass die Zentralbanken weltweit weiterhin versuchen, die Inflation mit Zinserhöhungen zu bekämpfen, was allgemein als Gegenwind für das gelbe Metall angesehen werde. Seiner Ansicht nach sei dies jedoch nicht wirklich der Fall. "Zu viele Leute schauen auf die steigenden Zinsen und sagen, das sei negativ für Gold. Ich denke, das ist sehr positiv für Gold", so McEwen.Unter Druck geraten sei indes der spekulative Bereich. Er rät daher dazu, mehr Gold in physischer Form zu halten. Enttäuschten Goldbesitzern rät er zu einem längeren Atem und ggf. weiteren Käufen bei niedrigeren Niveaus.Für Kupfer prognostiziert er trotz Rezessionssorgen ein großes Defizit am Markt: "Die meisten, wenn nicht alle Berichte, die ich gesehen habe, sprachen von einem großen (Kupfer-)Defizit, das sich in nicht allzu ferner Zukunft abzeichnete." Hierzu erklärt er: "Wenn man ein Defizit mit der Verlängerung der Fristen für die Aufnahme der Produktion kombiniert, gibt es einige sehr optimistische Preisprognosen für Kupfer. Kupfer ist das Metall der Elektrifizierung".© Redaktion GoldSeiten.de