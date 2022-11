Jährliche Inflationsrate im Euroraum auf 10,6% gestiegen, Anstieg in der EU auf 11,5%

Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im Oktober 2022 bei 10,6%, gegenüber 9,9% im September. Ein Jahr zuvor hatte sie 4,1% betragen. Die jährliche Inflationsrate in der Europäischen Union lag im Oktober 2022 bei 11,5%, gegenüber 10,9% im September. Ein Jahr zuvor hatte sie 4,4% betragen. Diese Daten werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.Die niedrigsten jährlichen Raten wurden in Frankreich (7,1%), Spanien (7,3%) und Malta (7,4%) verzeichnet. Die höchsten jährlichen Raten wurden in Estland (22,5%), Litauen (22,1%) und Ungarn (21,9%) gemessen. Gegenüber September ging die jährliche Inflationsrate in elf Mitgliedstaaten zurück, blieb in drei unverändert undstieg in dreizehn an.Im Oktober kam der höchste Beitrag zur jährlichen Inflation im Euroraum von "Energie" (+4,44 Prozentpunkte, Pp.), gefolgt von "Lebensmitteln, Alkohol und Tabak" (+2,74 Pp.), "Dienstleistungen" (+1,82 Pp.) sowie "Industriegütern ohne Energie" (+1,62 Pp.).© Eurostat