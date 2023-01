World Gold Council: Jährliche Goldnachfrage steigt 2022 auf höchsten Wert seit zehn Jahren

Frankfurt/London, 31. Januar 2023 – Der jüngste Bericht zur Entwicklung der Goldnachfrage (Gold Demand Trends Report) des World Gold Council zeigt, dass die jährliche Goldnachfrage (ohne OTC) im Jahr 2022 im Jahresvergleich um 18% gestiegen ist und damit 4.741 Tonnen erreicht hat – der höchste Jahresbetrag seit 2011. Intensiviert durch eine Rekordnachfrage im vierten Quartal, wurde die Goldnachfrage durch kräftige Zentralbankkäufe und anhaltend starke Einzelhandelsinvestitionen gefördert.Die jährliche Zentralbanknachfrage hat sich von 450 Tonnen im Jahr zuvor auf 1.136 Tonnen im Jahr 2022 mehr als verdoppelt und erreicht damit den höchsten Wert seit 55 Jahren. Allein im vierten Quartal 2022 wurden 417 Tonnen gekauft, womit sich die Gesamtmenge für das zweite Halbjahr 2022 auf mehr als 800 Tonnen beläuft.Die Investitionsnachfrage (ohne OTC) stieg 2022 um 10% gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: eine spürbare Verlangsamung der Abflüsse aus börsengehandelten Fonds (ETFs) und eine starke Nachfrage nach Goldbarren und -münzen.Goldbarren und -münzen standen bei Anlegern in mehreren Ländern der Welt weiterhin hoch im Kurs, was dazu beitrug, die Schwäche am chinesischen Markt auszugleichen. Die Gesamtinvestitionen in Goldbarren und -münzen in Europa für das Jahr 2022 überstiegen 300 Tonnen, unterstützt durch die anhaltend robuste Nachfrage in Deutschland. Auch im Nahen Osten war ein deutliches Wachstum zu verzeichnen: hier stieg die jährliche Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 42% an.Die Schmucknachfrage verzeichnete 2022 einen leichten Rückgang um 3% auf 2.086 Tonnen. Diese Schwäche war in erster Linie auf den deutlichen Rückgang der jährlichen Schmucknachfrage in China um 15% zurückzuführen, da die Verbraucheraktivitäten durch die anhaltenden COVID-19-Lockdowns für den Großteil des Jahres eingeschränkt waren. Der Anstieg des Goldpreises im vierten Quartal trug ebenfalls zum Rückgang der Schmucknachfrage in 2022 bei.Das Gesamtangebot im Jahr 2022 setzte seinen leichten Aufwärtstrend fort und blieb mit einem Anstieg im Jahresvergleich um 2% auf 4.755 Tonnen über dem Niveau vor der Pandemie. Insbesondere die Minenförderung stieg auf 3.612 Tonnen – ein Vierjahreshoch.Dazu Louise Street, Senior Markets Analyst des World Gold Council: "Im vergangenen Jahr haben wir die höchste jährliche Goldnachfrage seit mehr als einem Jahrzehnt verzeichnet, was zum Teil auf die enorme Nachfrage der Zentralbanken nach einer sicheren Anlagemöglichkeit zurückzuführen ist. Die verschiedenen Faktoren, die die Nachfrage nach Gold beeinflussen, vollführten einen Balanceakt: Steigende Zinsen waren für einige taktische ETF-Abflüsse verantwortlich, während die hohe Inflation die Investitionen in Goldbarren und -münzen angekurbelt hat. Insgesamt war die Investitionsnachfrage um 10% höher als im Vorjahr."Mit Blick auf das Jahr 2023 deuten die Wirtschaftsprognosen auf ein schwieriges Umfeld und eine wahrscheinliche globale Rezession hin, was zu einer Trendwende bei Goldinvestitionen führen könnte. Sollte die Inflation zurückgehen, könnte dies für Goldbarren- und Münzinvestitionen Gegenwind bedeuten. Umgekehrt könnten die anhaltende Abschwächung des US-Dollars und das nachlassende Tempo der Zinserhöhungen positive Auswirkungen auf die Nachfrage nach mit Gold besicherten ETFs haben. Der Schmuckkonsum wird wahrscheinlich stabil bleiben. Auf der einen Seite gestützt vom Nachholbedarf im Zuge der Wiedereröffnung Chinas könnte er aber andererseits durch den Druck auf die Verbraucherausgaben sinken, sollte es zu einem stärkeren Abschwung kommen. Obwohl mehrere Szenarien denkbar sind, hat sich Gold in turbulenten wirtschaftlichen Zeiten bewährt, was seinen Wert als langfristige, strategische Anlage unterstreicht."Der Bericht Gold Demand Trends Q4 and FY 2022, der umfassende Daten von Metals Focus enthält, kann hier eingesehen werden tracker.gold.org Der World Gold Council feiert das 30-jährige Bestehen der Gold Demand Trends. Erfahren Sie mehr dazu hier tracker.gold.org -----Wir sind die globalen Experten für Gold.Mit unserem umfassenden Wissen und unserer Erfahrung haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ein besseres Verständnis des Goldmarkts zu fördern und den Wert von Gold für Privatpersonen, Investoren und für die gesamte Welt zu vermitteln.Gemeinschaftliches Wirken ist der Eckpfeiler unseres Ansatzes. Wir sind ein Verband, bestehend aus Mitgliedern der zukunftsorientiertesten Goldminenunternehmen der Welt. Wir vereinen die Kompetenzen unserer Mitglieder und anderer Branchenpartner, um die sich stetig weiterentwickelnde Funktion von Gold als Treibkraft für Fortschritte zum Wohle der Gesellschaft freizusetzen.Wir entwickeln Standards, erweitern den Zugang zu Gold und bauen Hindernisse ab, um die Nachfrage anzukurbeln und eine dynamische und nachhaltige Zukunft für den Goldmarkt zu fördern. Von unseren Büros in Peking, London, Mumbai, New York, Shanghai und Singapur aus bewirken wir weltweit positive Veränderungen.