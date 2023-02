Argentinische Sparer "ertrinken" in der Preisspirale, da die Inflation 99% erreicht

Die argentinische Inflationsrate hat knapp 100% erreicht, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. Die Sparer leiden unter den weltweit am schnellsten steigenden Preisen, und die Budgets der Arbeitnehmer werden belastet, da die Kosten die Gehälter übersteigen, berichtet Reuters . In dem südamerikanischen Land, das seit Jahren mit einer Preisspirale kämpft, stieg die monatliche Inflationsrate im Januar wie prognostiziert auf 6%, während die Jahresrate mit 98,8% den höchsten Stand seit der Hyperinflation in den 1990er Jahren erreichte.Gisella Saluzzo, 30, Ärztin in Buenos Aires, hat den Gürtel enger schnallen müssen. "Die Wahrheit ist, dass ich von Tag zu Tag lebe, ich suche nach niedrigen Preisen, ich gehe auf Märkte. Wir suchen nach Orten, an denen das Fleisch und das Gemüse billiger sind, und jagen nach Online-Aktionen, um über die Runden zu kommen", sagte sie gegenüber Reuters. Brian Muliane, ein 33-jähriger Chiropraktiker, meinte, dass sein Geschäft zwischen Inflation und Steuern ums Überleben kämpft. "Bei unserer Arbeit ertrinken wir zwischen den Kosten für das eine und das andere, zusammen mit den Steuern", erklärte er. "Es gibt viele, die nicht einmal mehr arbeiten können."Die Inflation lag Ende 2022 bei 95% und könnte sich in diesem Jahr trotz der Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Inflation weiter beschleunigen. Viele sind gezwungen, ihre Einkaufsgewohnheiten zu ändern und Luxusgüter zu reduzieren. "Es gibt Dinge, die ich nicht mehr kaufe, weil ich sage, dass es einfach unmöglich ist, dass die Preise so steigen", meinte die 50-jährige Lehrerin Andrea Mendoza, als sie einkaufen war. "Also kaufe ich einige Dinge nicht, ich ändere meine Gewohnheiten oder kaufe Angebote."© Redaktion GoldSeiten.de