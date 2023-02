Harmony Gold tatsächlich im Achterbahnmodus

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. wurde bereits zum Ausklang des vergangenen Jahres, mit eben dieser getitelten Bezeichnung einer Achterbahnfahrt, am 19. Dezember deklariert. Wir sahen hierbei die erwartete Performance bis nahe zur Zielmarke von 4,18 USD, bevor seither wieder die Bären das Ruder übernommen haben. Finden die Achterbahnausschläge daher ihre Fortsetzung? Schauen wir im nachfolgenden Fazit auf mögliche Szenarien.Vom Hochpunkt des 13. Januars bei 4,13 USD, das damals benannte Ziellevel befand sich bei 4,18 USD im Rahmen eines Widerstands, verlor die Aktie seither stolze -28% an Wert. Dies im Anschluss einer überragenden Vor-Performance von +113% bis zum besagten Januar dieses Jahres. Diese Verdoppelung gelang dabei innerhalb nur weniger Monate, sodass die nunmehr beinahe Drittelung, das Verhalten im Rahmen einer Achterbahnfahrt verdeutlicht.Oder anders ausgedrückt, diese Papiere sind derzeit nichts für schwache Nerven. Faktisch gestaltet sich die Lage gegenwärtig kritisch, sodass man durchaus mit weiteren Verlusten bis zur nächsten Unterstützung bei 2,74 USD kalkulieren sollte. Misslingt dort eine Stabilisierung, könnten sogar noch deutlichere Abgaben zu den Herbsttiefs des Jahres 2022 erfolgen. Hierbei zeigt sich erst im Bereich von 2,06 bis 2,17 USD eine mögliche Unterstützungszone.Je früher sich die Aktie demgegenüber wieder fängt, desto besser die Rahmenbedingungen. Für ein erstes positives Signal, sollte dabei das erst unlängst aufgegebene Level von 3,10 USD zurückerobert werden. Oberhalb davon wartet die kurzfristige Abwärtstrendlinie sowie die kurz vor einer negativen Kreuzung notierenden gleitenden Durchschnitte EMA50+200 zwischen 3,30 bis 3,40 USD.Dementsprechend wäre eine Rückkehr über 3,40 USD bzw. vielmehr noch 3,47 USD klar positiv zu werten. Denn dann erlaubt sich zusätzliches Potential bis 3,67 USD bzw. darüber bis hin zum noch ausstehenden Level von 4,18 USD.Eine zeitnahe Stabilisierung kann nicht ausgeschlossen werden. Sollte dabei das Level von 3,10 USD zurückerobert werden können, verspricht sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 3,30 bzw. 3,40 USD. Eine Art Befreiungsschlage wäre, in der Konsequenz, bei einem Sprung über 3,47 USD gegeben, sodass dann Marke von 3,67 und 4,18 USD wieder auf die Agenda rücken würden.Ein weiteres Abrutschen bis zur nächsten Unterstützung bei 2,74 USD erscheint zweifelsfrei möglich. Sollte sich die Aktie dort nicht stabilisieren können, müsste man bei Kursen unterhalb von 2,60 USD, von einer weiteren Zuspitzung der Abwärtssituation ausgehen. Dabei erlauben sich weitere Verluste bis zum Unterstützungsbereich von 2,06 bis 2,17 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.