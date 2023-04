DRD Gold mit starkem Lauf von +58%

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen DRD Gold Ltd. wurde zuletzt Ende November des letzten Jahres mit einer bullischen Tendenz gecovert. Konkret am 30. November und so nahm, mitsamt Wochenschlussstand über 6,65 USD die bullische Fortsetzung ihren Lauf. Keineswegs im 45 Gradwinkel. Denn zu Beginn des Monats März touchierte die Aktie beinahe nochmals die Marke von 6,65 USD. Was dann folgte, gehört im nachfolgenden Fazit genauer analysiert.Nachdem zum Jahresabschluss der Ausbruch über 6,65 USD glückte, könnten die Bullen das damals benannte Kreuzwiderstands-Level von 7,55 USD erreichen. Mit einem dynamischen Ausbruch glückte auch dessen Überwindung und so lief die Aktie beinahe punktuell bis zum benannten Widerstand bei 8,84 USD. Mit dem Januarhoch bei 9,03 USD startete dann die scharfe Korrektur und sorgte für einen Rücklauf bis 6,75 USD. Seither dominierten wieder die Bullen und der Widerstand von 8,84 USD konnte mittlerweile auch überwunden werden.Aufgrund des seit Septembers 2022 etablierten Aufwärtstrends, erscheinen weitere Zugewinne möglich. Sollte dabei eine Etablierung im zweistelligen Kursbereich gelingen, wäre mit einem Anstieg über 10,29 USD weiteres Potenzial bis mindestens 10,93 USD gegeben. Oberhalb von 11,00 USD erlaubt sich sogar mittelfristiges Potenzial bis zum Widerstand bei 13,10 USD. Die beiden positiv separierenden gleitenden Durchschnitte EMA50+200 (rote und grüne Linien) unterstreichen das aktuell bullische Gesamtbild.Sollte hingegen das zweistellige Niveau nicht gehalten werden können, würde sich der gegenwärtig erreichte Widerstand bei 10,15 USD als bestätigt darstellen. Hierbei könnte es zu schärferen Rücksetzern bzw. größeren Gewinnmitnahmen bis zum früheren Widerstand, jetzt als Unterstützung aktiv, von 8,84 USD kommen.Oberhalb dessen bleibt das mittelfristige Chartbild durchaus bullisch gestimmt. Einzig ein Abtauchen darunter, könnte die Lage wieder zu Gunsten der Bären verschieben, was in der Konsequenz zu weiteren Verlusten bis hin zur Unterstützung von 7,55 USD führen könnte.Das damals bereits präferierte bullische Szenario setzte sich durch und auch heute erscheint die Ausgangslage sehr konstruktiv. Eine Etablierung über 10,00/10,15 USD dürfte im weiteren Verlauf für Zugewinne bis 10,93 USD sorgen, bevor darüber eine mittelfristige Performance bis zum Beriech von 13,10 USD möglich werden dürfte.Gegenwärtige haben die Bären kaum Chancen. Obgleich das gegenwärtig erreichte Niveau von 10,15 USD durchaus für Gewinnmitnahmen sorgen könnte, so bleibt oberhalb von 8,84 USD die charttechnische Gesamtlage aussichtsreich. Eine Verstärkung der Kursschwäche könnte jedoch bei einem Rückgang unter 8,84 USD zu Anschlussverlusten bis 7,55 USD führen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.