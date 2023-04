BoE: Bargeld wird durch die Umstellung auf kontaktlose Zahlungsmittel "weniger brauchbar"

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of England hat davor gewarnt, dass Bargeld "immer weniger brauchbar" wird, da die Kunden das Internet nutzen und die Geschäfte in den Einkaufsstraßen zunehmend Banknoten ablehnen, berichtet der Telegraph . Sir Jon Cunliffe erklärte, dass es in den kommenden Jahren aufgrund der Zunahme von Online-Einkäufen und kontaktlosen Zahlungen schwieriger werden wird, physisches Geld auszugeben. Er fügte hinzu, dass es für Threadneedle Street daher von entscheidender Bedeutung ist, die Entwicklung einer elektronischen Version des Pfunds - des so genannten digitalen Pfunds - voranzutreiben, die das künftige Vertrauen in das Finanzsystem untermauern kann.In seiner Rede auf dem Innovate Finance Global Summit am Montag meinte Sir Jon: "Bargeld wird wahrscheinlich weiter an Bedeutung verlieren, und Bargeld selbst wird bei alltäglichen Transaktionen immer unbrauchbarer werden, zum Beispiel wenn der Internethandel zunimmt und Händler zunehmend nur noch digitale Zahlungen akzeptieren." Die Massenverschiebung weg vom physischen Bargeld hin zu elektronischen Zahlungen sei "sehr deutlich" und werde sich fortsetzen, fügte er hinzu.Neun von zehn Menschen nutzen kontaktlose Zahlungen, und fast ein Drittel aller Erwachsenen im Vereinigten Königreich verwendet inzwischen mobile Zahlungsanwendungen wie ApplePay und GooglePay. In Großstädten ist es inzwischen üblich, dass Geschäfte bargeldlos bezahlen. "Ganz offensichtlich wird sich das, was ich die Digitalisierung des täglichen Lebens genannt habe, fortsetzen. Das Wachstum des Internethandels oder der Nutzung von Bank- und Zahlungs-Apps zum Beispiel wird voraussichtlich zunehmen und wahrscheinlich nicht aufhören", so Sir Jon.© Redaktion GoldSeiten.de