Gareth Soloway nennt seine Kursziele für Gold und Silber

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Gareth Soloway von InTheMoneyStocks.com und VerifiedInvesting.com über die Entwicklungen an den Edelmetall- und Finanzmärkten.Der Tradingexperte sieht Parallelen zwischen der Entwicklung des Goldpreises in den 1970er Jahren und dem heutigen Verhalten und ist überzeugt, dass dem Goldpreis ein weiterer Ausbruch nach oben bevorsteht: "Ich denke, dass wir laut den Charts – und ich bin seit ein paar Jahren optimistisch in Bezug auf Gold – die Allzeithochs bei etwa 2.075 US-Dollar durchbrechen sollten, und ich denke, dass wir bis zum Jahresende mindestens 2.300 US-Dollar erreichen werden. Und ich glaube, dass 5.000 US-Dollar innerhalb von ein oder zwei Jahren wirklich sehr, sehr gut möglich sind. Dies sollte der neue Bullenmarkt der Assetpreise sein, wenn man so will, und ich denke, er ist längst überfällig."Soloway glaubt jedoch, dass Silber in diesem Jahr eine verhaltenere Performance zeigen wird. Er schließe zwar nicht aus, dass das weiße Metall die 30-US$-Marke überschreiten wird, dies sei jedoch das obere Ende seiner Zielspanne. Die industrielle Komponente von Silber könnte das Metall während einer Rezession belasten.© Redaktion GoldSeiten.de