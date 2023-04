Barrick Gold Corp. liefert interessante Chance

Quelle Chart: stock3

Den kanadischen Goldminenkonzern Barrick Gold wurde im Auftaktsmonat Januar, konkret am 19. Januar , hier an dieser Stelle gecovert. Die damalige Chance einer Stabilisierung oberhalb von 16,74 EUR missglückt und so rauschten die Notierungen scharf abwärts in Richtung des anvisierten Unterstützungsbereich von 15,50 bis 14,48 EUR. Zuletzt erholte sich der Titel sichtlich und scheint eine neue Chance zu bieten. Mehr dazu im Nachgang.Die zuletzt gestartete Erholung mündete bis zum frisch definierbaren Widerstand bei 18,20 EUR. Exakt dort überwogen in diesem Handelsjahr stets die Verkäufer, sodass die Aktie mittlerweile ganz dreimal von diesem Niveau ausgehend zurücksetzte. In Sachen der Abhängigkeit zum Goldpreis selbst wird deutlich, dass bei einem weiteren Rücksetzer des edlen Metalls, auch die Aktie nochmaligen Spielraum für weitere Abgaben besitzt. Konkret könnte sich ein Rücklauf bis zu den gleitenden Durchschnitten EMA 50+200 eröffnen, welche relativ gleichlaufend knapp oberhalb der Unterstützung von 16,74 EUR verweilen.Faktisch ein stabiles Auffangbecken für mögliche Kursverluste, um von diesem Bereich ausgehend wieder gen Norden anzuziehen. Das naheliegendste Ziel dabei, wenig überraschend, findet sich in Form des Eingangs benannten Widerstands von 18,20 EUR. Oberhalb dessen erlaubt sich eine Attacke auf 18,70 EUR, bevor darüber deutlicheres Potenzial in Richtung der Region von 20,50 EUR offenbart werden dürfte. Demgegenüber gilt es Vorsicht in Sachen Long-Ambitionen walten zu lassen, sofern die Zone rund um 16,74 EUR zu deutlich unterschritten werden sollte.Ein mehrtägiges Verweilen darunter wäre bereits kritisch zu sehen, sodass in der Konsequenz eine weitere Verkaufswelle zu anhaltend fallenden Kursen führen könnte. Neben der Aufwärtstrendlinie bei rund 16,00 EUR je Anteilsschein, wäre im weiteren Verlauf ein Test der Unterstützung bei 15,50 EUR denkbar. Darunter wiederum müsste man mit einem Absacken bis hin zum Tief vom 10. März bei 14,62 EUR kalkulieren. Im Zuge der Kursgeschehnisse aus 2022 sollte sich dort eine Nachfrage eröffnen können, welche stabilisierende Effekte erzeugen müsste.Wie getitelt, könnte sich zeitnah, eine Chance im Rahmen erneut anziehender Kurse eröffnen. Sollten die Kurse daher rund um 16,74 EUR (oder zuvor) ihre Stabilisierung finden, könnte sich ein erneuter Aufschwung in Richtung des frischen Widerstands von 18,20 EUR erschließen. Oberhalb dessen warten die Niveaus von 18,70 bzw. 20,50 EUR.Ein nochmaliger Test der Zone rund um 16,74 EUR sollte mit Spannung verfolgt werden. Da ein abermaliges Abtauchen, wie zuletzt im Februar geschehen, weiteren Verkaufsdruck initiieren dürfte. In der Folge müsste man mit weiter fallenden Kursen bis 16,00 bzw. 15,50 EUR rechnen. Im Ausdehnungsfall wäre ein Drop bis 14,62 EUR denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.