Patriot Battery Metals: Sensationelle Treffer

Am Mittwoch hat Patriot Battery Metals weiter Bohrergebnisse vom Corvette Lithium-Projekt in Quebec veröffentlicht: Link Westlich der hochgradigen Nova Zone, die bislang auf 750 Meter innerhalb des nachgewiesenen Trends bestätigt wurde, konnte man weitere extrem starke Treffer vorlegen. Mit diesen zusätzlichen Treffern konnte die hochgradige Zone rund 200 Meter in Richtung Westen vergrößert werden. Die Treffer erneut sensationell:Über 122 Meter mit knapp 1,90% Lithium, 130 Meter mit 1,56% inkl. 52,7 Meter mit 2,45%, 101 Meter mit 1,44% inkl. 28,1 Meter mit 3% und so weiter. Allesamt Treffer, die schlicht und einfach zu den besten Hard-Rock-Lithium-Bohrergebnissen der Welt zählen.Auch die weiteren Treffer, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, brauchen keine weitere Beschreibung. Besonders spannend wird noch die Auswertung des 93 Meter Abschnitts, der am westlichsten Ende gebohrt wurde, sowie ein 139 langer Abschnitt, der mit der allerletzten Bohrung im Winterbohrprogramm getroffen wurde:Corvette ist ein einzigartiges Projekt, eine Laune der Natur und wir sind seit über einem Jahr bei dieser Weltklasse-Entdeckung mit an Bord. Fast 4 Kilometer wurde der Erzkörper nun mit den Bohrungen bestätigt und die NOVA High-Grade Zone wird auf 1,1 km kartiert:Es stehen noch 27 Bohrungen zur Auswertung an und dann wird es auch schon wieder mit dem nächsten Programm weitergehen. Das Sommer-Herbst-Bohrprogramm soll Ende Mai in den Pegmatiten CV5 und CV13 wieder aufgenommen werden. Das Sommer-Herbst-Oberflächenprogramm wird voraussichtlich Anfang Juni beginnen und bis Ende September andauern.Die Firma wird nun voraussichtlich im Juli mit einer ersten Ressourcen-Kalkulation an den Markt kommen, da man die kompletten Resultate des Winterprogramms mit aufnehmen möchte. Ich denke, dass man schon recht sicher von >100 Millionen Tonnen ausgehen darf.Die Analysten von EUROZ haben sich nach den Resultaten ebenfalls zu Wort gemeldet und gehen von >120 Millionen Tonnen zu >1,20% Lithium aus. Die Einschätzung des australischen Brokers ist "spekulativ kaufen" mit einem Kursziel von 2,50 AUD für die australischen CDIs (ca. 22,50 CAD je Originalaktien): www.eurozhartleys.com © Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport