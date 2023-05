Credit Suisse: XAU/USD könnte bei einem Durchbruch unter 1.949/40 Dollar bis auf 1.892 Dollar korrigieren

Der Goldpreis gerät zunehmend unter Druck, nachdem er den Mehrjahreshöchststand von 2.063/75 Dollar nicht mehr erreicht hat, berichten die Strategen der Credit Suisse laut FXStreet . "Gold hat begonnen, sich entschiedener von dem entscheidenden Widerstand bei den Rekordhochs von 2.063/75 Dollar aus den Jahren 2020 und 2022 zu entfernen, was im Einklang mit dem ermüdenden kurzfristigen Momentum-Bild steht, auf das wir in den letzten Monaten hingewiesen haben, wobei eine dreifache bearische Momentum-Divergenz weiterhin besteht", hieß es in dem Bericht."Die nächsten Unterstützungen werden bei 1.949/40 Dollar gesehen, unterhalb derer eine Korrektur bis 1.892 Dollar zu erwarten ist, die wir dann halten würden", erklärten die Strategen der Credit Suisse. "Wir glauben, dass der Markt nach der aktuellen Korrekturphase neue Höchststände erreichen wird, unterstützt durch niedrigere US-Realrenditen bis zum Jahresende. Vor diesem Hintergrund würde ein Wochenschlusskurs über 2.075 Dollar einen deutlichen Ausbruch nach oben markieren und eine Bewegung zu unserem ersten zentralen Aufwärtsziel bei 2.330/2.360 Dollar eröffnen."© Redaktion GoldSeiten.de