Türkei: Zentralbank verkauft im Mai weitere 63 Tonnen Gold

Wie Kitco News berichtet, hat die Türkei im Mai erneut Gold verkauft, nachdem sie im April und März bereits fast 100 Tonnen abgestoßen hatte. Jüngsten Daten des World Gold Council zufolge hat die türkische Zentralbank im vergangenen Monat 63 Tonnen Gold abgesetzt. In den Frühjahrsmonaten sanken die offiziellen Goldreserven der Türkei damit um 159 Tonnen auf 428 Tonnen.Insgesamt ist derzeit eine starke Verlangsamung der rekordverdächtigen offiziellen Goldkäufe weltweit zu beobachten. Im ersten Quartal stockten die Zentralbanken ihre Goldreserven um 228 Tonnen auf, was nach Angaben des WGC ein Rekord für die ersten drei Monate des Jahres seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2000 darstellt. Allerdings gingen die Aufstockungen gegenüber den Zahlen für das vierte Quartal 2022 um 45% zurück und markierten damit das zweite Quartal in Folge eine Abnahme.Im vergangenen Jahr kauften die Zentralbanken eine Rekordmenge von 1.078 Tonnen Gold. Die Türkei trat dabei als der größte Goldkäufer auf. Die offiziellen Goldreserven des Landes stiegen 2022 um 148 Tonnen auf 542 Tonnen und erreichten damit einen Höchststand.Die jüngsten Verkäufe türkischen Zentralbankgoldes begründen die Analysten mit der steigenden Inlandsnachfrage und einer nationale Beschränkung der Goldeinfuhren. "Das Gold wurde auf dem heimischen Markt verkauft, um die lokale Nachfrage zu decken", so Krishan Gopaul vom WGC.© Redaktion GoldSeiten.de