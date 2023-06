Royal Gold im Sog des Goldes mit -25%

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Erst zu Beginn des Monats Mai, einhergehend mit der damaligen Analyse vom 5. Mai , bewerteten wir das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. im Kontext des aufstrebenden Goldpreises. Da sich das edle Metall seither jedoch wieder abwärts orientiert hat, steht auch diese Aktie unter Druck. Mittlerweile büßte sich sogar -25% ihres Kurswertes ein. Weitere Details somit im Nachgang an den langfristigen Chart.Ähnlich wie der Goldpreis selbst, zeigt sich auch diese Aktie sichtlich angeschlagen. Im Rahmen der damaligen Einschätzung wären Rücksetzer, im Rahmen einer Konsolidierung, bis zum Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA50 (rote Linie) tolerierbar gewesen. Doch neben dem Abtauchen unter diesen Durchschnitt, durchbrach die Aktie zugleich das letzte Reaktionstief sowie auch die Aufwärtstrendlinie seit November 2022.Dementsprechend aktivierte sich das Short-Szenario und Abgaben bis 109,17 USD wurden präferiert. Das Tief der letzten Handelswoche wurde nur unweit davon ausgebildet und doch scheint das Ende der Bewegung bzw. das finale Tief noch nicht gefunden. Die vorherige Unterstützung bei rund 116,00 USD erwies sich zuletzt bereits 2x als Widerstand und auch der scharfe Abwärtstrend begünstigt einen Test der Unterstützung von 109,17 USD. Ob dort dann allerdings das Ende der Kursschwäche ihren Einzug findet, bleibt abzuwarten.Tendenziell zwar möglich, darf man eine anhaltende Korrektur bis 104,47 USD keinesfalls ausschließen. Dort und insbesondere oberhalb der 100,00 USD-Marke sollten die Bären sich jedoch ausgetobt haben. Zumindest ein Bruch des steilen Abwärtstrends und mögliche Stabilisierungstendenzen erscheinen im Bereich von 105,00 bis 110,00 USD gut möglich. Idealerweise fängt sich die Aktie bereits früher und leitet, mitsamt einem Anstieg über 116,22 USD, eine Erholungsbewegung ein.Die scharfe Korrekturbewegung wäre in diesem Fall vorerst gestoppt und zumindest eine anständige Erholung zu erwarten. Aus dieser Erholung bis in den Bereich von 125,00 USD könnte natürlich auch der nächste Aufschwung erwachsen, sodass der gegenwärtige Korrekturmodus schlichtweg eine Reaktion auf die Rally seit Ende 2022 war.Aus der zuvor erwarteten Konsolidierung erwuchs eine scharfe Korrektur, dessen Ende ggf. noch nicht erreicht wurde. Solange das Niveau von 116,22 USD nicht nachhaltig zurückerobert werden kann, bleiben die bullischen Aussichten kritisch. Oberhalb von 116,22 USD besteht zumindest Potenzial bis rund 125,00 USD.Die Bären üben aktuell starken Druck aus. Weitere Tiefs stehen hierbei durchaus noch auf der Agenda, sodass im weiteren Verlauf die noch ausstehende Unterstützung bei 109,17 USD erreicht werden dürfte, bevor darunter das Niveau von 104,47 USD auf die Agenda der Bären rücken dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.